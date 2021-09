Covid, la Sicilia vede la zona bianca: i ricoverati scendono sotto la soglia d'emergenza

I posti letto occupati in regime ordinario sono al 15%, mentre quelli in terapia intensiva poco sotto il 10: il cambio di fascia potrebbe avvenire lunedì 27 o più probabilmente il 4 ottobre. Nelle ultime 24 ore individuati 647 nuovi casi, appena 12 a Palermo e provincia

La Sicilia inizia a vedere bianco, se non da lunedì 27 quantomeno dal 4 ottobre l'isola potrebbe abbandonare la zona gialla. Già da oggi infatti la percentuale dei ricoverati Covid - sia in regime ordinario che in terapia intensiva - scende sotto la soglia di allarme. Su circa 850 posti disponibili infatti, i pazienti in area critica sono 82 (-10 rispetto a ieri) con soli due nuovi ingressi e dunque poco sotto la soglia del 10%. A calare sono anche i posti letto occupati nei reparti ordinari, che diventano 574 (-30 rispetto a ieri) e quindi il 15% circa dei 3.800 in totale.

Secondo quanto emerge dal bollettino odierno invece sono 647 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 21.480 tamponi, col tasso che sale al 3% (ieri era del 2,3%). Appena 12 sono i contagi registrati nella provincia di Palermo, mentre sono addirittura 310 a Catania. Gli altri sono stati individuati a Messina (75); Siracusa (105); Ragusa (28); Trapani (60); Caltanissetta (28); Agrigento (23) ed Enna (6).

Resta alto il numero di guariti giornaliero (1.449) con gli attuali positivi che restano 18.416 (-817), di cui 17.760 in isolamento domiciliare. Sono invece 15 i nuovi decessi comunicati: 4 riferiti al 22 settembre, 6 al 21, uno al 20, uno al 14, due al 5 e uno al 25 agosto.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 4.061 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 3.970), secondo i dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 63 morti (ieri 67) che portano a 130.551 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 321.554 tamponi, con un tasso positività che all'1,26%. In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 3.650 (ieri 3.796) con una diminuzione di 146 persone rispetto mentre sono 505 ricoverati in terapia intensiva (- 8 da ieri), con 30 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.414.272 i guariti da inizio pandemia (+5.466 nelle ultime 24 ore) e 105.083 gli attualmente positivi (-1.476 ).

Il bollettino di giovedì 23 settembre