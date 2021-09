Covid, netto calo dei ricoveri in Sicilia: tra i decessi comunicati (19) uno risale a Natale

I nuovi casi sono invece 414 su 17.969 tamponi effettuati, tasso di positività del 2,3%. In ospedale 604 pazienti nei reparti ordinari e 92 (in lieve aumento rispetto a ieri) in terapia intensiva. A Palermo e provincia 77 nuovi contagi