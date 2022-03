Bollettino Covid: in Sicilia 4.777 i nuovi positivi, 12 i morti

Sono 4.777 i contagi Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 6.107). E’ il dato che emerge nel bollettino diffuso dal ministero della Salute relativo all’andamento della pandemia in Italia. Il tasso di positività, considerando i 30.537 tamponi processati (quasi 10 mila in rispetto a ieri), resta stabile e si attesta al 15,6%. L'Isola è al quinto posto per contagi.

I morti indicati nel report sono 12 anche se viene specificato che si riferiscono tutti ai giorni scorsi: due sono relativi a ieri, sei a venerdì e tre addirittura al 28 gennaio e infine uno al 22 gennaio.

Aumentano le persone ricoverate negli ospedali: ce ne sono 878 nei reparti di degenza ordinaria Covid, + 26 rispetto al giorno precedente. Nelle terapie intensiva ad oggi i posti letto occupati sono 60 (+2) con quattro nuovi ingressi. Gli attuali positivi sono 236.862, con un incremento di 3.696 casi. I guariti sono 2.225, mentre le persone in isolamento domiciliare sono complessivamente 235.924. Dall'inizio della pandemia in Sicilia il totale dei deceduti sale ora a 9.860.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1.663 casi, Catania 709, Messina 1.303, Siracusa 422, Trapani 323, Ragusa 445, Caltanissetta 324, Agrigento 637, Enna 107. Il totale dei nuovi casi delle ultime 24 ore nelle province in realtà fa 5.933 perché 1.156 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti al 19 marzo, anche se non è chiaro su quali province siano stati caricati.

Coronavirus, la situazione in Italia

Il bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 20 marzo 2022 registra 60.415 nuovi positivi al Covid su 370.466 tamponi e 93 decessi. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri sabato 19 marzo registrava 85 morti e 74.024 contagi su 478.051 tamponi.

Il tasso di positività oggi sale al 16,3% dal 15,5% di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 467, quattro in meno rispetto a ieri, con 29 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi 111 in più rispetto al giorno prima. Gli attualmente positivi in Italia sono 1.172.824 mentre i dimessi guariti in totale sono 13.861.743. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 13.861.743. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 157.785.

Coronavirus, il bollettino di oggi