Covid: in Sicilia sono solo più di mille i nuovi casi, situazione stabile negli ospedali

Sono solo 1.204, su 9.124 tamponi processati, i nuovi casi Covid in Sicilia, stabile la situazione negli ospedali. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore quindi passa dal 12% al 13,1%. Gli attuali positivi sono 116.343 (-1). Sei i morti comunicati oggi: quattro sono relativi al primo maggio e due al 30 aprile. Il totale delle vittime sale a 10.605, mentre i guariti sono 1.374.

Scarica il bollettino

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti ordinari sono 804 (2 in più di ieri). Invariato il numero di posti letto occupati in terapia intensiva dove al momento si trovano 46 pazienti, un solo nuovo ingresso. Sono 115.493 i pazienti in isolamento domiciliare.

I casi per provincia sono così distribuiti: Palermo con 334 casi, 264 a Catania, 283 a Messina, 62 a Siracusa, 106 ad Agrigento, 149 a Trapani, 75 a Ragusa, 90 a Caltanissetta, 16 a Enna. Il totale fa 1.379 perché 175 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti a ieri (di cui 171 del 30 aprile e 3 del 29 aprile), anche se non è chiaro su quali province siano stati caricati.

La situazione in Italia (Fonte: Today.it)

Il nuovo bollettino Covid registra 124 morti e 18.896 contagi su 122.444 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano stati 40.757, 105 i decessi. Il tasso di positività sale al 15,4% dal 14,1% di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 368, due in più rispetto a ieri, con 32 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi 9.794, 52 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Italia sono 1.231.670 (-26.568), mentre i dimessi o guariti 15.155.021 (+45.512). La situazione negli ospedali sul fronte Covid è più che gestibile ma il ministro della Salute Speranza ricorda che il virus continua a circolare e raccomanda "un approccio prudente" e "l’utilizzo della mascherina in tutte le occasioni in cui si rischia il contagio".