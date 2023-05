Emergenza Covid al tramonto, la situazione in Sicilia: 273 contagi nell'ultima settimana

Nella settimana tra il 15 e il 21 maggio, in Sicilia, sono stati 273 i casi di contagio da Covid, con un sensibile calo, rispetto ai sette giorni precedenti, pari a -42,28%, e un’incidenza di meno di 6 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti. I dati sono contenuti nel bollettino settimanale redatto dal Dasoe, il dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute.

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Trapani (11/100 mila abitanti), Palermo (7/100 mila), Enna e Catania (6/100 mila). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle degli over 90 (25/100 mila), tra gli 80 e gli 89 anni (18/100 mila), e tra i 70 e i 79 anni (12/100 mila).

Per quanto riguarda le vaccinazioni, secondo i dati aggiornati al 23 maggio, tra i bambini di età compresa tra 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 22,55% del target regionale, mentre sono 58.852, pari al 19,38%, quelli che hanno completato il ciclo vaccinale primario. Nel target over 12 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,88%, mentre quelli che hanno completato il ciclo primario si attestano all'89,50%. I vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 2.774.258 pari al 71,22% degli aventi diritto, incluso il target 5-11 anni. Sono, invece, ancora 1.120.899 i cittadini siciliani che non hanno effettuato la terza dose.

Dal 13 luglio del 2022, sono state complessivamente somministrate 243.863 quarte dosi, di cui 214.302 a soggetti over 60. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 10.622.