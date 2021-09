Covid, in discesa la curva dei contagi in Sicilia: meno di 100 i pazienti in terapia intensiva

Sono 684 i nuovi casi su oltre 21 mila tamponi, il tasso di positività è del 3,1%. Ben 24 pazienti in meno ricoverati negli ospedali, 99 in area critica. Altri 24 decessi, ma non tutti riconducibili a ieri. Più di mille persone guarite

Pare proprio che la curva abbia iniziato la sua discesa. Sono infatti 684 i nuovi casi Covid in Sicilia su 21.800 tamponi processati, col tasso di positività che scende al 3,1%. Ieri erano stati 618 ma con quasi la metà dei tamponi. In discesa anche tutti gli altri parametri relativi alla pandemia.

Nel dettaglio in ospedale risultano ricoverati in regime ordinario 772 pazienti (-20 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva restano 99 persone (-4) con 5 nuovi ingressi. Calano anche gli attuali positivi (cioè il numero di persone che al momento hanno il virus), che diventano 25.504 (-510). Questo per effetto dei guariti (1.170) ma anche dei decessi: quelli comunicati oggi dalla Regione sono 24, ma 4 sono riconducibili a ieri, 10 a giorno 12 settembre, 6 a giorno 11, 2 a giorno 10 e 2 al 7 settembre.

Catania è la provincia dell'Isola dove si registrano più contagi nelle ultime 24 ore, 206. Gli altri sono 93 a Palermo, 149 a Messina, 64 a Siracusa, 28 a Ragusa, 60 a Trapani, 8 a Caltanissetta, 28 ad Agrigento e 48 a Enna.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 14 settembre 2021 registra 72 decessi mentre sono 4.021 i nuovi casi su 318.593 test. Cala la pressione sugli ospedali dove risultano 4.165 i pazienti ricoverati nei reparti covid, 35 in meno di ieri, 554 in terapia intensiva (-9).

Il bollettino di oggi martedì 14 settembre

Nuovi casi: 4.021

Tamponi (diagnostici e di controllo): 318.593

Attualmente positivi: 122.340

Ricoverati: 4.165 (-35)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 554 (-9), 29 ingressi nelle ultime 24 ore

Deceduti dopo un tampone positivo: 130.027, +72