Covid, il bollettino: "In Sicilia 2.370 i nuovi positivi, 14 i morti"

Sono 2.370 i nuovi casi di Covid registrati a fronte di 15.877 tamponi processati in Sicilia. E' quello che rivela il bollettino di oggi diramato nel pomeriggio dal ministero della Salute. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.703. Il tasso di positività sale al 15%, ieri era al 13,4%.

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 95.434 con un decremento di 1.449 casi. I guariti sono 4.102 mentre le vittime sono 14 e portano il totale dei decessi a 10.763. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 686, 12 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 36 lo stesso dato di ieri.

Ecco invece la situazione a livello provinciale: si registrano a Palermo 549 casi, Catania 597, Messina 312, Siracusa 294, Trapani 199, Ragusa 213, Caltanissetta 157, Agrigento 290, Enna 56.

Il Covid in Italia

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino di oggi, sabato 14 maggio 2022. Sono 36.042 i nuovi casi di Covid (38.507 ieri) e 91 i morti (115 ieri) nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 263.747 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 13,7% (14,5% ieri).

