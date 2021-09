In Sicilia 618 nuovi positivi al Covid accertati in 24 ore, 176 sono nel Palermitano

L'isola, secondo il report del ministero della Salute, resta la regione italiana col maggiore incremento e anche con il numero più alto di pazienti in ospedale. La conferma di questi primati arriva nel giorno in cui il ministro Roberto Speranza ha firmato la proroga della zona gialla per altre due settimane

Sono 618 i nuovi positivi al Coronavirus accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore, a fronte di 12.307 tamponi analizzati (tasso di positività al 5%, in calo di 0.5% rispetto a ieri). L'isola, secondo il report del ministero della Salute, resta anche oggi la regione italiana col maggiore incremento e anche con il numero più alto di ricoverati. La conferma di questi primati non certo positivi arriva nel giorno in cui il ministro Roberto Speranza ha firmato la proroga della zona gialla per altre due settimane.

Oggi i ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari sono 792 (ieri 786) mentre in terapia intensiva ci sono 103 pazienti (ieri 106) e sono sette i nuovi ingressi in area critica. Complessivamente quindi in ospedale ci sono 895 positivi al virus (ieri 892). Sono 25..119 i cittadini in isolamento domiciliare (ieri 25.298) e quindi il totale degli attuali positivi è di 26.014 (ieri 26.190).

In 786 sono stati dichiarati guariti, arrivando così a 256.730 da inizio pandemia. Le vittime segnate nel report di oggi sono 8, per un totale di 6.585.

E' Catania la provincia dove c'è il maggiore incremento di casi nelle 24 ore 234. A seguire Palermo con 176; Caltanissetta 53; Siracusa 46; Ragusa 40; Trapani 37; Agrigento 13; Enna 13; Messina 6.

Zona gialla prorogata

La Sicilia rimane "gialla" per altre due settimane. Lo prevede la nuova ordinanza "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sicilia" del ministero della Salute, datata 10 settembre e pubblicata sul sito dello stesso dicastero. (L'articolo completo)

L'andamento dei contagi in Sicilia

Il Covid concede una tregua: tutti i parametri - dal numero di nuovi casi ai ricoveri - sono in calo rispetto alla settimana precedente. Questo quanto si evince dal consueto report del lunedì elaborato dall'ufficio Statistica del Comune, che rende noti i dati relativi all'andamento della pandemia in Sicilia nella settimana 6-12 settembre e diffusi ieri dal dipartimento della Protezione Civile. (L'articolo completo)

I vaccini

rosegue la campagna di vaccinazione di prossimità dell’Asp di Palermo, impegnata quotidianamente anche nelle scuole di città e provincia. Medici, infermieri ed amministrativi dell’azienda sanitaria del capoluogo sono oggi all’istituto Rapisardi-Garibaldi, mentre domani (14 settembre) al Mario Rutelli, mercoledì 15 al Vincenzo Ragusa e poi al Guglielmo II di Monreale, giovedì 16 al Francesco Ferrara di Palermo e venerdì 17 al Majorana ed al Falcone, sempre nel capoluogo. (L'articolo completo)

La situazione in Italia

In Italia si registrano 2.800 nuovi casi (su 120.045 tamponi tra molecolari e antigenici) e 36 morti. Il tasso di positività oggi è al 2,3%. Sono in totale 563 le persone ricoverate in terapia intensiva, +4 da ieri. I guariti sono 4.186.

Attualmente positivi: 125.904

Deceduti: 129.955 (+36)

Dimessi/guariti: 4.353.346 (+4.186)

Ricoverati in area medica: 4.200 (+87)

Ricoverati in terapia intensiva: 563 (+4)

Tamponi: 87.573.881 (+120.045)

Totale casi: 4.609.205 (+2.800, +0,06%)