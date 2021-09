Covid, in Sicilia 885 nuovi casi: lieve calo della pressione sugli ospedali

Secondo il report odierno del ministero della Salute diminuisce il totale degli attuali positivi, che sono 26.190 (65 in meno di ieri). Nonostante il lento miglioramento, l'Isola è ancora la regione con la situazione peggiore in Italia: prima per incremento di contagi e per ricoveri

Risalgono leggermente i contagi da Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, secondo il report odierno del ministero della Salute, ne sono stati accertati 885 (ieri 770). Ci sono nove nuove vittime, ma anche 941 guariti. I tamponi processati sono stati 15.892 (meno di ieri) e la positività passa quindi dal 4,1% al 5,5,%.

I ricoverati col Covid nei reparti ordinari degli ospedali siciliani sono 786, in diminuzione rispetto a ieri quando erano 801. Sono 106 i pazienti in terapia intensiva (come ieri ma con sette nuovi ingressi) per un totale di 892 ospedalizzati (ieri 907).

In isolamento domiciliare ci sono 25.298 persone. Il totale degli attuali positivi è quindi di 26.190, ieri erano 26.255 (c'è un calo quindi di 65 unità). Nonostante il lento miglioramento, la Sicilia è ancora la regione con la situazione peggiore in Italia. Resta prima per incremento di contagi e per ricoveri.

I 941 guariti portano il totale dall'inizio della pandemia a 255.944. Le vittime sono state invece 6.577. Per quanto riguarda le 9 vittime indicate nel report di oggi, si specifica che due sono da ricondurre a ieri; sei al 10 settembre e una all'8 settembre.

Questa la divisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 201; Catania 172; Messina 234; Siracusa 100; Ragusa 89; Trapani 49; Caltanissetta 22; Agrigento 12 ed Enna 6.

Il Covid in Italia

Sono 4.664 i nuovi casi di Covid accertati in Italia, in calo rispetto ai 5.193 di ieri; scende sensibilmente il numero dei tamponi effettuati (267.358 a fronte dei 333.741 di ieri) e il tasso di positività sale all'1,7% rispetto all' 1,55%. I decessi di oggi sono 34 (ieri 57), per un totale di 129.919 da inizio pandemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I ricoveri ordinari sono 4.113, in calo di 4 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 559 (+12) con 36 ingressi del giorno (ieri erano stati 40).