Covid: in Sicilia sono 2.767 i nuovi casi, continua a migliorare la situazione negli ospedali

Sono 2.767, su 21.824 tamponi processati, i nuovi casi Covid in Sicilia. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore quindi passa dal 17,2% al 12,6%. Gli attuali positivi sono 101.002 (-1.761). Cinque i morti comunicati oggi: 4 sono relativi al 9 maggio e uno risale all'8 maggio. Il totale delle vittime sale a 10.727, mentre i guariti sono 4.964.

numero di positivi (nuovi casi/contagi) diviso numero tamponi x 100

Scarica il bollettino

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti ordinari sono 696 (-10). Scende il numero di posti letto occupati in terapia intensiva dove al momento si trovano 32 pazienti (- 2), con un solo nuovo ingresso. Sono 100.274 i pazienti in isolamento domiciliare.

I casi per provincia sono così distribuiti: Palermo con 634 casi, 605 a Catania, 611 a Messina, 289 a Siracusa, 289 ad Agrigento, 288 a Trapani, 233 a Ragusa, 216 a Caltanissetta, 43 a Enna. Il totale fa 3.208 perché 441 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti a ieri (di cui ), anche se non è chiaro su quali province siano stati caricati.

La situazione in Italia (Fonte: Today.it)

Sono 42.249 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 56.015). Le vittime sono invece 115 (ieri 158) per un totale da inizio pandemia di 164.846. I dati sono contenuti nel bollettino del ministero della Salute di oggi, 11 maggio 2022.

Nelle ultime 24 ore sono invece 84.344 i cittadini dichiarati guariti (ieri 76.824), che portano il totale da inizio pandemia a 15.709.259. Gli attuali positivi sono 1.041.196, in calo di 41.776 rispetto a ieri. I tamponi processati sono 294.611 (ieri 371.221) con il tasso di positività che scende dal 15,1% al 14,3%.

Guardando al fronte ospedaliero, i ricoveri sono in calo. I pazienti in terapia intensiva sono 20 in meno di ieri cioè 338 in tutto con 33 ingressi giornalieri. Nei reparti ordinari con sintomi Covid ci sono 167 pazienti in meno per un totale di 8.412.