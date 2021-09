Covid, in Sicilia altri 973 casi ma ricoveri ancora in calo: zona arancione scongiurata

Stabili i nuovi contagi, in calo ricoveri e terapie intensive. Dunque il rischio zona arancione al momento sembra essere tramontato: la Sicilia resta in zona gialla, ancora almeno per un'altra settimana, ma è l'unica regione italiana con restrizioni, seppur lievi, visto che tutte le altre restano in bianco. E’ quanto emerge dai parametri in esame dalla Cabina di Regia

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 973 su 20.810 con un tasso di positività del 4,6%. Come ieri, anche oggi è alto il numero dei guariti, 1.791, per cui gli attuali positivi sono ancora in calo e diventano 26.353 (-836 rispetto a ieri). I decessi comunicati sono 18, ma come al solito sono riferiti anche ai giorni precedenti. Nel dettaglio: uno ieri, 11 a giorno 8, uno al 7, uno al 6, uno al 27 agosto, uno al 17 agosto, uno al 13 e uno al 12 sempre di agosto.

La Sicilia ha ancora entrambi i parametri presi in esame, ossia l’occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari, ampiamente sopra soglia: le intensive sono al 23,2% (contro una soglia del 15%), i ricoveri ordinari al 13,8% (oltre la soglia del 10%). Anche se oggi - e per il terzo giorno consecutivo - entrambi i parametri sono in calo: i ricoveri ordinari infatti sono 793 (-16), mentre le terapie intensive 108 (-9) con cinque nuovi ingressi.

A livello provinciale, sono 338 i nuovi casi registrati a Palermo, 174 a Catania, 129m a Messina, 79 a Siracusa, 80 a Ragusa, 96 a Trapani, 1 a Caltanissetta, 39 ad Agrigento e 37 a Enna.

Il Covid in Italia

Sono 5.621 i nuovi casi registrati oggi, su 286.028 tamponi. I decessi sono 62. Gli attualmente positivi in Italia sono 128.489. Dall’inizio dell’epidemia sono morte 129.828 persone. Il tasso di positività si attesta al 2%. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37, contro i 38 di giovedì.

Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Iss e del ministero della Salute (relativo alla settimana 30 agosto-5 settembre con dati aggiornati all'8 settembre) sull'andamento dell'epidemia si registra un calo sia dell'indice di trasmissibilità Rt (ora a 0,92) sia dell'incidenza dei contagi (passata da 74 a 64). Rispetto alle 17 della scorsa settimana le regioni e province autonome classificate a rischio moderato solo soltanto tre: Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre sono classificate a rischio basso e solo la Provincia di Bolzano riporta un'allerta segnalata. Nessun cambio di colore lunedì 13 settembre, con la Sicilia ancora in zona gialla.

Sono in tutto 39.491.954 le persone in Italia a cui sono state somministrate prima e seconda dose di vaccino antiCovid, secondo il bollettino elaborato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario per l'emergenza Covid. Si tratta del 73,12% della popolazione over 12.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì

Attualmente positivi: 128.489

Deceduti: 129.828 (+62)

Dimessi/Guariti: 4.338.241 (+6.984)

Tamponi: 86.852.737 (+286.028)

Totale casi: 4.596.558 (+5.621, +0,12%)