Covid: in Sicilia sono 3.763 i nuovi casi, tornano a calare i ricoveri in ospedale

Sono 3.763, su 21.832 tamponi processati, i nuovi casi Covid in Sicilia. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore quindi passa dall'11,4% al al 17,2%. Gli attuali positivi sono 102.763 (-11.040). Undici i morti comunicati oggi: 6 sono relativi a ieri, 4 risalgono all'8 maggio, 6 al 7 maggio e 3 al 6 maggio. Il totale delle vittime sale a 10.722, mentre i guariti sono 14.979.

Scarica il bollettino

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti ordinari sono 706 (ieri erano 727). Scende il numero di posti letto occupati n terapia intensiva dove al momento si trovano 34 pazienti (- 2 rispetto a ieri), con nessun nuovo ingresso. Sono 102.023 i pazienti in isolamento domiciliare.

I casi per provincia sono così distribuiti: Palermo con 787 casi, 805 a Catania, 436 a Messina, 468 a Siracusa, 455 ad Agrigento, 368 a Trapani, 296 a Ragusa, 261 a Caltanissetta, 80 a Enna. Il totale fa 3.956 perché 193 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti a ieri (di cui 97 all'8 maggio, 45 al 7 maggio e 33 al 6 maggio), anche se non è chiaro su quali province siano stati caricati.

La situazione in Italia (Fonte: Today.it)

Sono 56.015 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 17.155). I dati sono contenuti nel bollettino del ministero della Salute di oggi, 10 maggio 2022. Le vittime sono invece 158, rispetto a ieri 74 in più. Ci sono 76.824 guariti, che portano il totale da inizio pandemia a 15.624.915 .Gli attuali positivi sono 1.082.972.

Sono 371.221 i tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore (ieri 126.559), con il tasso di positività che sale al 15%, in aumento rispetto al 13,5% di ieri. Guardando al fronte ospedaliero, sono 358 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.579, ovvero 156 in meno rispetto a ieri.