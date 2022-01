Covid, contagi ancora fuori controllo: in Sicilia 5.764 nuovi casi, 12 i morti

Un altro giorno di contagi alle stelle. Nel primo bollettino del 2022 sono 5.764 i nuovi casi Covid in Sicilia, nuovo record a Palermo e provincia con 1.595 positivi in sole 24 ore emersi dai 56.390 tamponi processati. Per un tasso di positività del 10%. In ospedale ci sono 762 persone ricoverate nei reparti non gravi (+13 rispetto a ieri), e 102 in terapia intensiva (+4) dove ci sono 7 nuovi ingressi. Sono invece 12 i decessi comunicati: 3 sono riferiti a ieri, 8 a giorno 30 e 1 al 29 dicembre.

I guariti sono 569, e gli attuali positivi arrivano a 47.765 (+5.183). La mappa dei contagi per provincia: Catania (1241), Messina (607), Siracusa (488), Trapani (349), Ragusa (243), Caltanissetta (525), Agrigento (281), Enna (435).

Il Covid nel resto d'Italia

Il bollettino covid di oggi sabato 1 gennaio 2022 registra 141.262 nuovi contagi (su 1.084.295 tamponi, tra antigenici e molecolari) e altri 111 morti. Il tasso di positività è al 13%, in salita rispetto all'11,78% di ieri. Sono 1.297 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 135. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.265, 115 in più rispetto a ieri. Sono 6.266.939 i casi totali dall'inizio della pandemia; sono invece 1.021.697 gli attualmente positivi nel Paese.

Il virus continua a correre: ieri 144.243 nuovi contagi e 155 morti. Sono altre 4 le regioni (Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia) che da lunedì 3 gennaio passeranno in zona gialla, aggiungendosi ad altri 7 territori (Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, province autonome di Trento e Bolzano). Il resto dell'Italia resta in zona bianca per ora.

L'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi covid continua ad aumentare rapidamente: è più che raddoppiata raggiungendo 783 casi per 100.000 abitanti (24/12/2021 - 30/12/2021) contro 351 per 100.000 della scorsa settimana (17/12/2021 - 23/12/2021, dati flusso ministero Salute). Nel periodo 7 dicembre - 20 dicembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,13 - 1,22), leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente (era pari a 1,13) ed ancora sopra la soglia epidemica. Lo rileva l'ultimo monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss, come rende noto l'Istituto superiore di sanità (qui tutti i dati).

Coronavirus: il bollettino di sabato 1 gennaio 2022