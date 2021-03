VIDEO | Il Covid e l'autismo, la testimonianza di una mamma: "La cosa più brutta è vedergli fare passi indietro"

In vista del 2 aprile, la Giornata mondiale dell'autismo, Tiziana racconta le difficoltà legate alle restrizioni per la pandemia. I problemi di concentrazione in casa per gli studenti in Dad, le regressioni legate all'assenza di contatti e attività motorie. La presidente di Parlautismo onlus, Rosi Pennino: "Il 16 aprile scadono servizi per oltre 400 famiglie. Ci aspettiamo un regalo, che il servizio sia prorogato"