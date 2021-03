Il Covid "irrompe" all'Ars e blocca i lavori: seduta per la Finanziaria sospesa

Un collaboratore del ragioniere generale della Regione è risultato positivo. Per questo motivo quanti hanno lavorato in questi giorni in commissione Bilancio sono in quarantena e lo stesso ragioniere generale si è sottoposto a tampone. Lavori rinviati almeno a martedì

L'ombra del Covid blocca i lavori per l'approvazione della finanziaria all'Assemblea regionale siciliana. Al rientro da una pausa, il presidente di Sala d'Ercole, Gianfranco Miccichè, ha informato l'Aula della necessità di sospendere la seduta a causa della positività al Covid di un collaboratore del ragioniere generale della Regione. Per questo motivo i dipendenti dell'Ars che hanno lavorato in questi giorni in commissione Bilancio sono in quarantena e lo stesso ragioniere generale, Ignazio Tozzo, si è sottoposto a tampone: l'esito arriverà martedi'.

Miccichè, visibilmente scosso, ha chiuso la seduta annunciando per domani la sanificazione di Palazzo dei Normanni. "Sicuramente fino a martedì ognuno di noi dovrà restare a casa e non avremo possibilità di portare avanti il lavoro - ha affermato -. Dico questo con grande rammarico".

Fonte agenzia Dire