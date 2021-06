Vaccini, anche Corleone ha il suo hub: quattro le postazioni e dosi sette giorni su sette

Quattro postazioni per la somministrazione, due per l’anamnesi e una per il rilascio delle certificazioni. Inaugurato il nuovo Centro unificato vaccinazioni di Corleone, realizzato dall’Asp di Palermo nei locali del Centro multimediale, in piazza Danimarca, messi a disposizione gratuitamente dalla locale amministrazione comunale.

La struttura, che può contare anche su un sito internet e un canale telegram dedicati dove vengono fornite tutte le informazioni necessarie all’utenza, è stata attivata questo pomeriggio alla presenza, tra gli altri, del sindaco Nicolò Nicolosi e del direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni. Garantirà a regime oltre 500 vaccinazioni al giorno. Quotidianamente saranno impegnati nella struttura di piazza Danimarca: otto medici, sette operatori tecnici informatici e quattro infermieri. A partire da oggi sarà attivo ogni giorno: martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 8 alle 20, mentre il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14.

“La rete di somministrazioni del vaccino anti Covid si arricchisce di un nuovo ed efficiente Centro – ha sottolineato il manager dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo – a disposizione di un vasto comprensorio che avrà a Corleone un punto di somministrazione attivo tutti i giorni della settimana. La capillarizzazione dei centri di vaccinazione in tutto il territorio della provincia - conclude Faraoni -si è rivelato strategicamente efficace per raggiungere ogni cittadino anche delle località più lontane dalla città”.

Il Centro unificato vaccinazioni di Corleone si aggiunge ai 16, già, realizzati dall’Asp, di cui 13 in provincia.