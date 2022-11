Covid, addio dad all'Università: "Siamo tornati ai numeri precedenti alla pandemia"

I viali della cittadella universitaria a Palermo da mesi sono tornati ad animarsi. Superata l'emergenza pandemica l'Ateneo del capoluogo siciliano ha archiviato anche la dad. "I nostri studenti sono tutti in presenza, siamo di nuovo a numeri pre-Covid", dice all'Adnkronos il rettore Massimo Midiri, anche se, ammette, "qualcuno protesta". Il motivo? "La pandemia ha lasciato una profonda crisi economica e molti ragazzi si trovano a dover fare i conti con incrementi significativi del costo degli affitti. Il meccanismo della didattica a distanza in questi anni ha permesso ad alcune categorie di studenti - con difficoltà economiche, con figli a carico o con situazioni lavorative pregresse - di poter seguire le lezioni e conciliare lo studio con le proprie esigenze di vita".

Il ritorno in aula ha portato con sé anche qualche difficoltà. "Paradossalmente nei due anni precedenti non è stata fatta un'adeguata programmazione del numero degli iscritti e delle aule disponibili - dice Midiri che guida Unipa da novembre 2021 -. Così mi sono ritrovato con qualche aula leggermente sovraffollata". Un fenomeno "prontamente affrontato" con soluzioni "alternative". "Ho affittato dei cinema e aperto le Aula magne". Al momento l'Ateneo di Palermo consente solo a una piccolissima percentuale di studenti in condizioni di "grave fragilità" di fare esami e lezioni a distanza "su autorizzazione del presidente del corso di laurea". "Si tratta di persone che hanno una dimostrata impossibilità a partecipare in presenza. Davvero poche unità, ho ricevuto una cinquantina di richieste, forse meno", dice.

Didattica in presenza, asincrona e non solo. Perché nel 2023 Unipa avrà anche delle aule per la didattica immersiva. "La spesa è già stata autorizzata. Saranno quattro con un centinaio di posti virtuali". In sostanza il docente terrà la sua lezione davanti a studenti in presenza, ma anche a quelli collegati da remoto ma i cui visi appariranno su una grande schermo circolare. "E' un progetto sperimentale e una forma di didattica innovativa, che presto potrebbe diventare la norma e che apre grandi opportunità per i nostri ragazzi", conclude.

