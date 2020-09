Covid, Fasola (Ugl): "A Palermo dopo i casi alla Rap e all’Amap massima allerta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Dopo i casi accertati alla positività al Covid- 19 di 10 dipendenti della Rap, adesso apprendiamo che anche all’Amap si è riscontrato un nuovo caso, il nostro invito è per la massima prudenza e cautela nei confronti di tutti i lavoratori”. A dichiararlo è Franco Fasola, Segretario responsabile dell’Ugl di Palermo. “Esprimiamo la nostra viva preoccupazione anche per l’imminente riapertura delle scuole - conclude Fasola - purtroppo i segnali della ripresa dei contagi non sono incoraggianti, pertanto massima allerta, confidiamo nell’opera di prevenzione attuata sul territorio dall’amministrazione comunale, dalle funzioni preposte e nel buon senso di tutti nel rispettare i protocolli sanitari vigenti”.