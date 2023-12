Ingresso negato perché la discoteca è piena, nuove tensioni davanti al Country

Un altro sabato notte di tensione davanti al Country di viale dell'Olimpo. Il personale del locale ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine quando una cinquantina di giovani ha iniziato a pressare i buttafuori che avevano loro negato l'ingresso perché la discoteca era già piena e non poteva andare oltre la capienza prescritta dalle autorizzazioni. Sul posto sono arrivate diverse volanti della polizia che hanno riportato la calma e allontanato gli avventori.

L'episodio arriva a un mese dalla lite avvenuta davanti alla stessa discoteca. Nella notte fra il 4 e il 5 novembre scorsi, un giovane era finito in ospedale dopo essere stato ferito alla testa da un taglierino durante una rissa. In quel caso intervennero i carabinieri della compagnia San Lorenzo che fecero scattare un'indagine su quanto accaduto. Successivamente il Country, a causa di questa vicenda, venne chiuso per 5 giorni dal questore.