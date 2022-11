Furti d'auto davanti al Country, vigilantes "pizzicano" tre giovani sospetti: intervento dei carabinieri

Sono stati pizzicati mentre si aggiravano con fare sospetto vicino alle auto in sosta. Mentre al Country la serata è andata avanti fino alle 3 di notte, tre ragazzi sono stati segnalati alle forze dell'ordine dai vigilantes assoldati dalla discoteca di viale dell'Olimpo per presidiare la strada e far fronte al far west che ogni weekend va in scena, tra furti d'auto, danneggiamenti e atti vandalici.

Tutto è successo intorno all'una. Le guardie giurate di Metronotte d'Italia, impiegati nella ronda a tappeto in viale dell'Olimpo, hanno visto tre ragazzi aggirarsi intorno alle auto posteggiate lungo la strada. Hanno così immediatamente chiamato i carabinieri. Quando i miliari del commissariato San Lorenzo sono intervenuti, i tre - tutti con precedenti - sono stati identificati e schedati. Quindi sono stati "invitati" ad andare via.

Il servizio privato a carico del Country, per arginare il problema che da mesi grava intorno a uno dei locali più in voga della movida palermitana, si è reso necessario dopo una serie di episodi che hanno portato al furto decine di auto - tra Fiat 500, Panda, Smart e Lancia Y - dei clienti della discoteca. Il record è stato battuto durante un mercoledì universitario dove le auto rubate sono state addirittura 13.