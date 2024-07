Cot, ospedali e case di comunità: gli investimenti dell'Asp di Palermo con i fondi del Pnrr

Dieci ospedali di comunità (di cui uno già attivo in via sperimentale a Petralia Sottana), 38 case di comunità e un “ospedale sicuro e sostenibile”, individuato nel nosocomio di Partinico, Cot. E' quello che sta realizzando l'Asp di Palermo con i fondi del Pnrr. L’investimento complessivo è di 93 milioni e 873 mila euro.

Intanto questa mattina i rappresentanti del Comitato consultivo aziendale (Cca) dell’Asp di Palermo hanno visitato le 6 Cot (Centrali operative territoriali) realizzate in locali interamente ristrutturati e rifunzionalizzati del presidio Pisani di via La Loggia. A guidare i rappresentati di organizzazioni e associazioni che operano nel settore sanitario e socio-sanitario di città e provincia, sono stati il presidente e il vicepresidente del Cca, Francesco Paolo La Placa e Roberto Di Pietro.

Il direttore del Distretto 42 dell’Asp, Giuseppe Termini, e il direttore del dipartimento Cure Primarie, Salvatore Vizzi, insieme ai dirigenti responsabili delle strutture impegnate nella realizzazione delle opere del Pnrr, hanno spiegato modalità operative e importanza delle Cot, attive in questa prima fase 12 ore al giorno 7 giorni su 7 (a regime saranno operative h24).

Le centrali operative territoriali garantiscono e coordinano la presa in carico dei pazienti fragili, intercettando i bisogni di cure e di assistenza e assicurando la continuità tra ospedale e territorio. Sono realtà organizzative che non si rapportano direttamente con i cittadini, ma coordinano le attività per offrire servizi agli utenti.

"Abbiamo apprezzato lo straordinario impegno organizzativo della direzione strategica che ha, già, attivato tutte le 12 Cot previste - ha sottolineato il presidente del comitato consultivo dell’Asp di Palermo, Francesco Paolo La Placa - a regime la nuova organizzazione consentirà di intercettare tempestivamente il fabbisogno di salute di tutti quei cittadini che possono ricevere assistenza e terapie nelle nuove strutture territoriali, quali ospedali di comunità e case di comunità, la cui operatività è coordinata dalle Cot”.