Costruire salute di comunità, incontri nelle scuole sulla corretta alimentazione

Questa mattina è iniziata la rassegna di incontri dedicati alla sana e corretta alimentazione e ai corretti stili di vita, organizzata dell'Ambulatorio popolare centro storico e dall'associazione Life&Life. La dottoressa gastroenterologa Gabriella Filippazzo e la biologa nutrizionista Concetta Traina, insieme ai volontari dell'Ambulatorio, hanno incontrato la comunità scolastica dell'istituto Comprensivo Maredolce nel quartiere Oreto-Guadagna. Durante il primo incontro, svoltosi insieme agli alunni e ai docenti del plesso centrale, si è parlato dell'importanza di una corretta alimentazione e dell'attività sportiva come mezzi di prevenzione e di mantenimento della salute: la scelta dei cibi, preferendo prodotti freschi, locali e di stagione, la conoscenza dei gruppi alimentari, l'abitudine al movimento e ad uno stile di vita attivo, permettono di tutelare il diritto alla salute e garantire il benessere non soltanto dell'individuo, ma della collettività.

"Con l'avvento della globalizzazione e della società dei consumi, l'accesso ai beni di prima necessità, in particolare ai prodotti industriali, è diventato sempre più facile, ma la qualità dei cibi si è abbassata drasticamente. Contemporaneamente lo stile di vita è cambiato, rendendo la popolazione sempre più sedentaria. Per questo è fondamentale divulgare le correte informazioni già in età scolare, per implementare e diffondere sul territorio le sane abitudini alimentari e sottolineare l'importanza dell'attività fisica", dichiara Verdiana Mineo, volontaria dell'Ambulatorio che ha sede in via San Basilio 17 e offre prestazioni sanitarie gratuite agli abitanti del quartiere, grazie all'impegno di medici volontari.