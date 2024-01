Giustizia più cara a Palermo per gli onorari degli avvocati? Insorge l'Agius: "Un attacco alla categoria"

"Affermazioni gravi, frutto di un inaccettabile tentativo di limitare un istituto a tutela del cittadino come il gratuito patrocinio e di screditare il Foro del distretto palermitano". E' così che vengono lette dall'Agius, l'associazione dei giuristi siciliani, le affermazioni del presidente della Corte d'Appello, Matteo Frasca, che nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario ha messo in evidenza, come riportato da PalermoToday, che nel distretto di Palermo la giustizia sia la più costosa del Paese e come su questi costi peserebbe la voce legata agli onorari degli avvocati che operano nel penale con il gratuito patrocinio.

"Anche quest'anno - si legge nella nota dell'Agius - dopo le polemiche degli anni scorsi, la relazione del presidente della Corte d'Appello riporta una inaccettabile manifestazione di giudizio per la quale 'occorre vigilare perché un nobile ed insostituibile strumento di garanzia' come il patrocinio a spese dello Stato non si trasformi 'in anomala forma di sostegno del reddito di una parte del Foro'. Sarebbe opportuno e doveroso - scive ancora Agius - ricordare come il cittadino, e dunque il suo difensore, non abbia alcun potere di impulso nel processo, che viene promosso solo su iniziativa del pm, e non ha dunque alcuna possibilità di ricorrere 'strumentalmente' alla giustizia. Dover leggere dunque che il patrocinio a spese dello Stato possa rappresentare una forma 'anomala' di sostentamento del Foro, a fronte di liquidazioni pari - quando va bene - al 40% dei compensi che spetterebbero all'avvocato, pagati a distanza di anni e senza interessi proprio dagli uffici della Corte d'Appello che attinge allo stesso capitolo di bilancio delle intercettazioni, non può essere in alcun modo accettato".

Inoltre "nel ricordare il valore morale e giuridico dell'istituto, costituzionalmente proteso alla tutela dei non abbienti, cui si accede su esplicito provvedimento di ammissione al beneficio da parte del giudice, preferiamo sottolineare i molteplici oneri - legislativamente non previsti - che si tenta di far ricadere sull'avvocato affinché l'assistito possa accedere al beneficio, che vengono assolti gratuitamente e che invece dovrebbero essere cura degli uffici. Per questo - conclude la nota - Agius non può che esprimere la sua assoluta contrarietà rispetto alle affermazioni" contenute nella relazione.