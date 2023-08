Costa Sud nel degrado, la promessa di Carta: "Ridaremo quel mare ai palermitani"

La gloria dei Bagni Virzì è un lontano ricordo. Da anni ormai la Costa Sud di Palermo, da Sant'Erasmo ad Acqua dei Corsari, passando per Romagnolo è una distesa di rifiuti e degrado. Eppure quel litorale sarebbe il più vicino al centro della città. Il tema del recupero di questa zona è da anni nell'agenda politica sinora però senza alcun risultato. E ora anche la Giunta Lagalla promette che prima o poi quel mare sarà restituito alla città. Lo fa attraverso un post sui social dell'assessore Maurizio Carta, che fra le deleghe ha anche quella all'Urbanistica.

"Corsa sud. Una corsa contro il tempo, contro la burocrazia inefficiente, contro la scarsità di risorse, contro il degrado, contro lo scetticismo, contro la rassegnazione, contro, contro, contro… ma soprattutto 'per': per la Costa Sud, per la riconquista del mare, per la dignità dei quartieri periferici, per una nuova idea di città, per i palermitani, per i turisti, per, per, per… Corriamo tutti insieme la Corsa Sud, perché dalla costa sud sorge il sole della nuova Palermo", ha scritto Carta.

Carta spiega inoltre che "insieme al sindaco Roberto Lagalla e all'assessore Andrea Mineo stiamo correndo per utilizzare al meglio i circa 70 milioni di euro di fondi extracomunali a disposizione dei progetti per la bonifica e rigenerazione della Costa Sud. Progetti pronti e inviato alla Regione per valutazioni e autorizzazioni per bandire le gare e realizzare i lavori".

L'ennesima promessa a vuoto per chi sogna di ritornare a far un bagno in quelle spiagge o i primi passi verso l'agognato recupero? Il tempo lo dirà. Si rimane dunque in attesa.