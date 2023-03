"Cosa bolle in pentola?", il progetto di solidarietà dell'Ipssar Borsellino e della parrocchia di Pallavicino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande momento di alta professionalità e di solidarietà del mondo della ristorazione che nel pomeriggio del 23/03/2023 ha incontrato il territorio in occasione del progetto "Cosa bolle in pentola?". Gli allievi dell'Ipssar Paolo Borsellino (il più antico istituto alberghiero dell'Isola, che ha partorito tra i più illustri professionisti del settore), insieme ai loro docenti, il nutrizionista Daniele Giacalone, lo chef Alfio Longarino, il maitre Giovanni Aliotta, Antonino Dolce, docente di accoglienza turistica, hanno incontrato le famiglie del territorio presso il salone parrocchiale di Maria Ss. Addolorata di Pallavicino, parlando di buon cibo e di ottimi cocktail anche all'insegna del benessere e dello zero sprechi, il tutto è stato arricchito dalla simpatia e dall'effervescenza di Rosi Oliva attrice e cantante palermitana che ha condotto magistralmente l'evento. Al termine, i partecipanti hanno lasciato un contributo volontario per sostenere la Caritas parrocchiale che segue più di 200 famiglie del territorio. Notevole è stato il gesto del presidente Giuseppe Fiore e del vicepresidente Fabio Costantino della VII circoscrizione comunale che a nome di tutto il Consiglio hanno lasciato il loro contributo per la promozione della solidarietà ai più indigenti.