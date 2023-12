Manifestazione per la Palestina, striscione a Giurisprudenza: "Fuori i sionisti dall'università"

In centinaia alla manifestazione di solidarietà al popolo palestinese e per l'autodeterminazione dei popoli, che oggi pomeriggio è partita alle 16 da Palazzo Comitini in via Maqueda per raggiungere la sede dell'Ars a piazza Indipendenza. Al termine della tregua a Gaza, non appena ripresi i bombardamenti da parte di Israele, hanno ripreso a moltiplicarsi le manifestazioni per chiedere la fine dei bombardamenti israeliani e la fine dell'occupazione militare sui territori di Gaza.

"Oggi siamo in piazza - si legge in una nota diffusa dal Coordinamento palermitano al fianco della Palestina - per chiedere l'immediato cessate il fuoco sui civili palestinesi e l'interruzione degli accordi militari tra lo stato italiano e Israele, la cui presenza si addentra fino al mondo della formazione, scuole e università". Per questo la manifestazione promossa dal coordinamento cittadino ha percorso le strade del centro di Palermo, accodandosi alle iniziative di protesta che in tutto il mondo hanno caratterizzato queste settimane a seguito del 7 ottobre.

"Fuori i sionisti dall'università!". "Questo lo striscione che abbiamo voluto affiggere - si legge ancora - sul cancello della facoltà di Giurisprudenza per puntare il dito contro la presenza di aziende e istituzioni israeliane all'interno dei luoghi della formazione per gli accordi accademici con fondazioni come Medor, diretta emanazione della Leonardo spa, colosso mondiale degli armamenti e fra i primi fornitori di tecnologie di guerra e mezzi militari allo Stato di Israele", concludono nella nota gli esponenti del coordinamento palermitano al fianco del popolo palestinese.