Gli studenti palermitani contro la guerra: il lungo corteo da via Maqueda all'università

Primo corteo studentesco in città, organizzato dal coordinamento Studenti Palermitani. Questa mattina, centinaia di studenti sono scesi in piazza per la mobilitazione internazionale contro la guerra. Partendo da piazza Verdi, i ragazzi raggiungeranno l’università di Palermo, attraversando via Maqueda e corso Vittorio Emanuele. Ad aprire il corteo, lo striscione "Basta guerra". Al corteo studentesco hanno preso parte i ragazzi dei licei Einstein, Meli, Galilei e degli istituti Medi, Piazza, Vittorio Emanuele III, Marco Polo.

"Mentre il conflitto in Ucraina sembra quasi scomparso dal dibattito pubblico e mediatico - spiega Alessia Russo del liceo Einstein - noi torniamo in piazza per ribadire il rifiuto della guerra come soluzione ai conflitti tra gli Stati".

"Urlare basta guerra - continua Angelo Arisco del liceo Galilei - significa chiedere di salvare le vite e porre fine alla mattanza e alla distruzione delle città e dell’ambiente. La richiesta di un cessate il fuoco immediato e l’avvio di negoziati basati su principi di sicurezza comune, del rispetto dei diritti umani e dell’autodeterminazione dei popoli e delle comunità si fa più che mai urgente a più di un anno dall’inizio del conflitto".