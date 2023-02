VIDEO | Palermo in corteo per la pace in Ucraina, le urla dei bambini con le bandiere arcobaleno: "La guerra fa schifo"

A un anno dall'inizio del conflitto la città si è mobilitata con una manifestazione, organizzata da Europe for Peace, che ha visto la partecipazione di centinaia di studenti e varie organizzazioni e comitati. Tra i promotori anche la Cgil. Un grido che si è levato in contemporanea in numerose piazze italiane ed europee: "Mettete fiori nei vostri cannoni"