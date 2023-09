Violenza di genere, più di mille scendono in piazza al grido di "Ti rissi no!"

Secondo gli organizzatori, sono circa un migliaio le persone che ieri pomeriggio hanno risposto alla chiamata del coordinamento Non Una di Meno Sicilia per il corteo che si è mosso al grido di "ti rissi no", lo slogan usato per esprimere la rabbia dopo il caso dello stupro di gruppo perpetrato ai danni di una diciannovenne al Foro Italico e per solidarizzare con la giovane. Uno slogan che però vuole andare oltre il caso singolo e che "si estende a tutti gli attacchi sferrati in più modi e giornalmente dal sistema patriarcale sui corpi e sulle vite delle donne e della comunità Lgbtqia+", come afferma il coordinamento.

"Da anni Nudm urla quanto la società patriarcale in cui viviamo sia sistematicamente misogina e si regga su discriminazioni, asimmetrie e relazioni strutturali di potere. 'Ti rissi no' è un urlo collettivo e condiviso, carico di significati e rivendicazioni. È l'urlo che si alza da Catania, da Messina, da Palermo e dalla Sicilia tutta e che vogliamo arrivi ovunque. È bellissimo e potentissimo vedere il risveglio della rabbia e della volontà di scendere in piazza di queste settimane. Sappiamo che il patriarcato e il capitalismo ci stritolano nelle loro morse in ogni momento e in ogni luogo, ma in un territorio come il nostro, quei meccanismi di potere e di sopruso aggrediscono con più aggressività", si legge in una nota di Nudm.

Passando per la sede del Comune, la Cattedrale e la questura, giungendo infine sotto i palazzi della Regione, la marea transfemminista ieri ha condannato "la complicità di tutte le istituzioni", ribadendo "lo stato di agitazione permanente fino al 28 settembre e oltre, fino al 25 novembre e oltre, fino all'8 Marzo e oltre perché la nostra risposta è nella lotta dal basso e in uno stato di mobilitazione permanente, perché le strade sicure le creano la comunità transfemminista che le attraversa".

Il coordinamento elenca poi una lunga lista di problematiche che affliggono particolarmente la Sicilia, dal numero elevatissimo di donne uccise da compagni, mariti ed ex, al depotenziamento e definanziamento dei consultori, dove "l'81,6% è personale obiettore - in 26 strutture del territorio tocchiamo il 100% – rendendo l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza al limite dell'impossibile", l'occupazione femminile "è al 30%, per non parlare delle persone trans, e l'attacco al reddito di cittadinanza obbliga le donne a lavorare in condizione di povertà salariale, rendendole sempre più ricattabili ed esposte alle molestie sessuali e discriminazioni di genere", senza contare, come prosegue Nudm, che "la nostra regione è fra quelle col più alto tasso di dispersione scolastica: si toccano picchi del 25%, mentre occorre educazione al consenso, all'affettività, ai desideri".

"Come in questi giorni di mobilitazione abbiamo più volte sottolineato - dicono dal coordinamento transfemminista - le aggressioni sui nostri corpi diventano strumento per legittimare la militarizzazione dello spazio pubblico, la lotta agli 'abusivi', la criminalizzazione delle classi subalterne e dei quartieri popolari, il controllo delle identità e dei corpi. La nostra lotta diviene oggetto di sciacallaggio mediatico che va a caccia di audience e mezzo per l'autopromozione politica".

"Ti rissi no! Liberi corpi in liberi spazi. Siete tutti coinvolti" è la frase che campeggia sullo striscione di apertura della manifestazione. Il governo nazionale e gli amministratori locali, le questure e i tribunali, il sistema sanitario nazionale e il mondo dell'informazione vengono tutti tirati in causa dai cori lanciati con rabbia e con amore, dai tanti interventi che al microfono si susseguono e dalle azioni simboliche che si sono svolte lungo il percorso. "È un 'ti rissi no' a tutto il sistema patriarcale, capitalista, razzista, coloniale, omolesbotransfobico che ogni giorno affonda i suoi artigli su di noi. 'Ti rissi no' perché solo un sì vuol dire consenso, perché la stampa non fa giornalismo ma produce pornografia del dolore, non persegue l'informazione ma i clic, perché la giustizia dei tribunali non è dalla nostra parte, ogni volta che denunciamo siamo noi donne e soggettività subalterne ad essere criminalizzate e sotto processo, 'ti rissi no' perché non vogliamo la polizia per le strade delle nostre città, la presenza degli agenti non ci fa sentire al sicuro, anzi. 'Ti rissi no' perché il sistema sanitario non ci riconosce e non ci permette di accedere ad una sanità pubblica completa e gratuita, perché non vogliamo più subire sfruttamento e svalutazione nel mondo del lavoro, ma anche perché non si parli più di emergenza abitativa, da decenni individui e famiglie aspettano l'assegnazione delle residenze, ma intanto gli immobili vengono offerti agli speculatori del turismo", è il duro attacco di Nudm. Che avverte: "L'autonomia differenziata acuirà le differenze già esistenti tra modelli sanitari, di istruzione e i servizi regionali andando in favore di Regioni più ricche e di privati indebolendo le Regioni più fragili" e, infine, "ti rissi no" perché "le nostre rivendicazioni, i nostri desideri e i nostri corpi non diventeranno espedienti per attuare politiche ipocrite e fallaci il cui scopo sarà solo quello di accrescere classismo e razzismo spingendoci incontro al fascismo".