"Vogliamo strade in cui poterci sentire sicure": Non Una di Meno organizza un'altra "passeggiata rumorosa"

Stasera alle 21 Non Una di Meno Palermo "lancia" una nuova "passeggiata rumorosa" che, partendo dalla Cala, si muoverà per le vie del centro storico. "L'8 di ogni mese - spiegano dall'associazione - vengono aggiornati i dati dell'osservatorio femminicidi, lesbicidi e trans*icidi" e il movimento rende noto che ad oggi sono quasi cento le vittime in Italia da inizio anno.

"In questa data ci riapproprieremo ancora una volta dello spazio pubblico e segneremo l'inizio del percorso che culminerà in un corteo nella nostra città previsto per il 24 novembre per poi concludersi nella manifestazione nazionale del 25 novembre - Giornata Internazionale Contro la Violenza di Genere - che quest'anno attraverseremo come movimento non solo a Roma, ma anche a Messina ove convergeranno i nodi del meridione e a cui vi invitiamo a partecipare. Abbiamo bisogno di rendere transfemminista lo spazio pubblico in ogni suo interstizio e ripensare le nostre esistenze. Vogliamo strade in cui poterci sentire sicure e al tempo stesso non controllate. Vogliamo vivere senza il timore di subire violenza, vogliamo essere libere dai dettami di un sistema maschilista, omolesbobitransfobico, abilista, neoliberista, colonialista. La passeggiata rumorosa è una pratica per noi piena di significato: agiamo le strade con i nostri corpi e le nostre voci, urliamo i nostri bisogni e i nostri desideri. Tracciamo la strada della nostra resistenza".

Non una di Meno Palermo invita tutta la cittadinanza a partecipare e a portare con sé utensili da cucina, fischietti, strumenti musicali per fare rumore, "per rompere il silenzio ovattato che avvolge la violenza di genere in ogni sua forma, per rendere visibili i nostri corpi invisibilizzati dal sistema dominante, per fare sentire le nostre voci che urlano diritti non riconosciuti e desideri soffocati".