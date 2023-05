Corteo e concerto a Cinisi per l'omaggio a Peppino Impastato: "La lotta alla mafia sia una priorità del governo"

Cinisi ricorda e omaggia Peppino Impastato, l'attivista di Democrazia Proletaria ucciso dalla mafia nella notte tra l'8 e il 9 maggio 1978. Da quella che fu la sede di Radio Aut. a Terrasini, nel pomeriggio è partito il corteo che si è concluso a Cinisi presso Casa Memoria, la casa-museo voluta da mamma Felicia per ricordare le lotte di Peppino contro la mafia.

Diversi gli interventi dal balcone di Casa Memoria, che hanno preceduto il concerto per Peppino Impastato in corso Umberto I, a Cinisi, con la partecipazione di Cisco, Serena Ganci, Roy Paci, Shakalab, Angelo Sicurella, Enzo Rao e il coro dei bambini della scuola di Cinisi.

"La memoria non si può fermare: 45 anni dopo l'assassinio mafioso e il depistaggio su Peppino Impastato, la mafia non spara più, agisce da sommersa sperando di far tacere anche l'antimafia. Rivendichiamo il diritto alla memoria, un bene prezioso che fa ancora paura alla mafia. Peppino aveva capito l'importanza di ridicolizzare i boss, che invece hanno sempre avuto bisogno del consenso della società. Screditarli sul piano reputazionale e marginalizzarli è la grande battaglia da fare, che dà senso alla memoria perché è un seme contro l'indifferenza. La giornata in ricordo di Peppino Impastato è una giornata di lotta delle menti libere alla mafia", ha detto Antonello Cracolici, presidente della commissione Antimafia dell'Ars, intervenendo a Casa Felicia.

"Siamo a Cinisi con lo striscione della Camera del Lavoro e le bandiere della Cgil - ha aggiunto il segretario generale Cgil Palermo, Mario Ridulfo - per continuare il nostro percorso di mobilitazione e di lotta nel nome di Peppino Impastato e di tutte le vittime della mafia, per opporci alla violenza mafiosa e a quella fascista. E per chiedere che in questo momento storico, con gli investimenti del Pnrr in corso, l’attenzione alle infiltrazioni mafiose negli appalti, nella sanità, nei rifiuti, sempre più pressanti come emerge da tante indagini, sia intensificata". Per il sindacato la lotta alla mafia deve tornare a essere "la priorità di chi ci governa. Cosa che non sembra: gli ultimi provvedimenti del governo, come il codice degli appalti, rappresentano un salto indietro preoccupante sotto il profilo della legalità, che inciderà negativamente sui diritti di chi lavora, sui salari, sull’applicazione dei contratti".

A margine del corteo era stato Sergio Lima, componente della segreteria regionale e membro dell’assemblea nazionale del Pd, a parlare, rilasciando una dichiarazione d’intesa con il segretario regionale Anthony Barbagallo: "Siamo qui, al corteo in ricordo di Peppino Impastato, perché questo è il posto del Pd. La lezione di Peppino, a 45 anni dalla sua scomparsa, è oggi più attuale che mai. Un’antimafia fatta di sostanza e non di atteggiamenti. Come ha recentemente ricordato la nostra segreteria nazionale, la mafia, apparentemente inabissatasi, continua ad essere una minaccia alla vita politica e sociale di questa regione. Il Pd su questo non farà sconti”. Lo dichiara, , a margine del corteo in ricordo di Peppino Impastato.

Presente a Terrasini e Cinisi anche Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli e portavoce di Unione Popolare: "A 45 anni da quel giorno di cento passi donne e uomini li hanno fatti pensando al giovane Peppino, coraggioso, idealista, in lotta per la giustizia sociale. Ora e sempre resistenza, contro mafie, fascismi e violenze".

L'Ars ha omaggiato Peppino Impastato con un minuto di raccoglimento: a chiederlo è stato il deputato di Sud chiama Nord Ismaele La Vardera in apertura della seduta presieduta dalla vicepresidente Luisa Lantieri.