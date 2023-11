VIDEO | In un mese 3 morti sul lavoro, gli edili in piazza: "Abbiamo perso amici e parenti, basta a questa mattanza"

Sulle note di "Eroe (Storia di Luigi Delle Bicocche)" di Caparezza si sono mossi da piazza Verdi in Prefettura per chiedere al nuovo prefetto Massimo Mariani l'apertura di un tavolo tecnico e di una piattaforma digitale in cui far confluire tutte le informazioni per migliorare le attività ispettive e la sicurezza nei cantieri. A ottobre sono state tre vittime nel Palermitano