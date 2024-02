Corteo contro le guerre, scattano divieti di sosta in via Villagrazia

Un corteo pubblico contro le guerre si svolgerà sabato pomeriggio dalle 16 alle 20 tra piazza Guadagna e via Villagrazia. La polizia municipale fa sapere che sono possibili rallentamenti al traffico e disagi alla circolazione veicolare.

Per motivi di sicurezza di ordine pubblico, l'ufficio Traffico del Comune, con un'ordinanza, ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in via Villagrazia, nel tratto compreso tra piazza Guadagna e via Aloi dalle 7 alle 24 del 24 febbraio 2024 (e comunque fino a cessata esigenza). Per maggiori informazioni è possibile consultare l'ordinanza.