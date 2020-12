Corte dei conti regionale, Lo Presti nuovo presidente della sezione giurisdizionale

Si è insediato il neopresidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, Vincenzo Lo Presti. "Oggi, 1° dicembre 2020, Lo Presti – si legge in una nota - a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della magistratura contabile, ha assunto le funzioni di presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia". Sostituisce il collega Guido Carlino, nominato presidente della Corte dei conti.

Lo Presti, in magistratura dal 1991, dopo aver svolto nel quinquennio precedente le funzioni di commissario di polizia, proviene da Catanzaro dove ha svolto le funzioni di presidente della sezione di controllo. Nel corso della sua carriera, ha prestato servizio presso le Sezioni di controllo, giurisdizionale e giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione siciliana. E’ stato inoltre componente delle Sezioni riunite della Corte dei conti.