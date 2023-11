La Corte dei Conti boccia il ponte sullo Stretto ma Salvini tira dritto: "Inizio lavori in estate"

"Voglio cominciare a costruire il ponte sullo Stretto a partire dall'estate prossima". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto all'Assemblea generale Alis in corso all'Auditorium Conciliazione, a Roma.

"Sono arrivato al ministero un anno fa - ha detto - e abbiamo trovato 117 opere commissariate in tutto il Paese. Alcune delle quali ferme dai primi anni Ottanta. Progetti finanziati e abbandonati. Ho inteso la mia missione al ministero delle Infrastrutture come la missione dell'Italia dei 'Sì'. L'Italia dei 'No' ci ha portato ai disastri di oggi. Se c'è bisogno di un ponte che dopo 50 anni di chiacchiere unisca non Messina a Villa San Giovanni, ma Palermo a Roma, a Milano e a Verona, ebbene quel ponte voglio cominciare a costruirlo a partire dall'estate prossima".

Intanto però la Corte dei Conti boccia il ponte sullo Stretto. Tra le critiche avanzate dal presidente Guido Carlino, ascoltato in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, ci sono infatti le risorse destinate all’opera fortemente voluta da Matteo Salvini. Secondo quanto si legge nella relazione presentata dalla Corte dei Conti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, che stanno svolgendo le audizioni sulla legge di bilancio 2024, "la manovra finanziaria per il prossimo triennio si muove all'interno di un sentiero molto stretto in cui devono trovare un difficile equilibrio spinte ed esigenze diverse. L'equilibrio tra i diversi fabbisogni rimane molto esposto alle intemperie di una congiuntura economica e sociale difficile".

"La legge di bilancio del governo Meloni è complessivamente poco incisiva sotto il profilo di nuovi interventi a favore degli investimenti pubblici a portata generale, ma con un forte sbilanciamento verso misure mirate a sostenere progetti specifici, primo fra tutti per peso finanziario, il ponte sullo Stretto, seguito da una serie di altri interventi minori, con impatti limitati sul sistema economico per via della spiccata localizzazione", ha detto il presidente Guido Carlino, ascoltato oggi nell’aula convegni di Palazzo Madama. Un parere che non piacerà al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che sull'opera punta molto.