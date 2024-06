Beni culturali, ecco il corso per restauratori siciliani con il responsabile dei Musei Vaticani

Un corso rivolto ai restauratori della Regione Siciliana per apprendere l’uso innovativo degli olii essenziali per la salvaguardia e il restauro di opere in materiale lapideo. La giornata di studio, condotta da Guy Devreux, responsabile del laboratorio di restauro materiali lapidei dei Musei Vaticani di Roma, e da Rita Reale, restauratrice presso gli stessi musei, si terrà il prossimo 21 giugno, dalle 9, nella sede del centro regionale per la Progettazione e il restauro dei Beni Culturali.

"Un'occasione unica - ha detto l’assessore dei Beni Culturali e dell'identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - per accrescere le competenze professionali dei nostri restauratori e la conoscenza di nuove metodologie per garantire la preservazione del nostro patrimonio culturale con metodi all’avanguardia".

Il corso è organizzato dal centro regionale per la Progettazione e il restauro, in collaborazione con l’azienda catanese "Exentiae - Authentic Sicilian Essence", specializzata nella produzione di olii essenziali della macchia mediterranea. Il programma prevede una panoramica sull’utilizzo della materia prima, seguita da una dimostrazione pratica delle tecniche per il trattamento delle superfici lapidee.