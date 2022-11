Corso Finocchiaro Aprile, buca rischia di diventare voragine: chiuso l'accesso principale alla strada

L'accesso principale a una delle strade storicamente simbolo del commercio a Palermo chiusa a causa di una buca. Corso Finocchiaro Aprile, conosciuto anche come corso Olivuzza, per motivi di sicurezza, è vietato ad auto e moto, nel tratto compreso tra i civici 194 e 196, in attesa di un intervento. A stabilirlo è un'ordinanza del servizio Mobilità urbana del Comune emessa ieri.

La buca si trova pochi metri dopo l'ingresso al corso Finocchiaro Aprile, arrivando da piazza Principe Camporeale, in corrispondenza di viale Regina Margherita. In superficie è visibile soltanto un foro sull'asfalto a occhio nemmeno troppo grande, la strada è però a rischio, come hanno stabilito i tecnici dopo un sopralluogo. Così è stato deciso di piazzare le transenne.

"A seguito di un cedimento fognario che ha causato una voragine, i tecnici dell’Amap con la polizia municipale, hanno chiuso al transito veicolare la via, per evitare gravi incidenti. Questa mattina, ho sentito i vertici Amap, i quali comprendendo i gravi disagi per le numerose attività presenti in uno degli assi viari più importanti della città, hanno provveduto ad organizzare l’intervento di scavo con la ditta appaltatrice per lunedì mattina, al fine di eliminare questo grave disagio e ripristinare la viabilità della zona, prima possibile", dichiara il presidente della commissione Attività produttive, Ottavio Zacco, "al fine di informare i commercianti della zona, preoccupati per la desertificazione della via".