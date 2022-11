Riparata la voragine di corso Finocchiaro Aprile: riaperta la strada

Riparata la voragine di corso Finocchiaro Aprile. L'intervento è stato realizzato ieri mattina dalle squadre dell'Amap. Il tratto di strada che era sbriciolato negli scorsi mesi è stato adesso riaperto al traffico.

Esprime soddisfazione Ottavio Zacco, presidente della sesta commissione consiliare del Comune. "Grazie alla tempestività di intervento delle maestranze di Amap - dice Zacco - in tempi rapidissimi si è riusciti a ripristinare il cedimento delle spallette laterali della fognatura che avevano causato una voragine".

Corso Finocchiaro Aprile, conosciuto anche come corso Olivuzza, per motivi di sicurezza, era stato vietato ad auto e moto nel tratto compreso tra i civici 194 e 196, lo scorso 11 novembre, in attesa di un intervento. Intervento che è stato adesso realizzato. La buca si trovava pochi metri dopo l'ingresso al corso Finocchiaro Aprile, arrivando da piazza Principe Camporeale, in corrispondenza di viale Regina Margherita. "Si tratta di un'arteria essenziale per la viabilità cittadina - ha concluso Zacco - che grazie al lavoro svolto in sinergia con Amap è stata riaperta al transito veicolare".