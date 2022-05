Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ha preso il via, presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” diretto dalla dirigente scolastica Daniela Lo Verde il corso di educazione alla salute, prevenzione e diagnosi precoce delle patologie odontoiatriche nella popolazione infantile in ambito scolastico voluto e attivato dal Rotary Club Palermo Montepellegrino grazie all'opera di volontariato del socio e odontoiatra Giacinto Marra e del socio del club Vincenzo Lo Cascio che da anni si fa promotore di organizzare interventi ed eventi nelle scuole.

Gli alunni, divisi in tre gruppi, hanno incontrato, accompagnati dai propri docenti, Giacinto Marra accompagnato dal socio Vincenzo Lo Cascio. La promozione della salute, compresa quella orale, è un fattore di crescita socioculturale e deve basarsi su interventi multidisciplinari con il coinvolgimento non solamente di insegnanti e genitori, ma anche di diverse figure professionali, tra i quali pediatri, neonatologi, odontoiatri e igienisti dentali. Il corso attivato è finalizzato a: conoscere che cos’è la carie; conoscere come mantenere i denti sani; conoscere l’utilità del fluoro e dove si trova questo elemento; conoscere gli alimenti cariogeni; promuovere l'adozione consapevole di abitudini alimentari e di stili di vita sani; conoscere la funzione e l’uso appropriato dello spazzolino, del filo interdentale e dei rilevatori di placca; comprendere il ruolo del dentista nella prevenzione e nella cura della carie.

"Sappiamo bene che non tutti i genitori, sia per loro cultura sia per problemi economici, si recano dall'odontoiatra per sottoporre a visite periodiche i figli. Ci siamo chiesti, allora, come si possano attuare strategie di prevenzione in grado di promuovere l'educazione e la cultura dell'igiene orale dei bambini e dei ragazzi delle scuole del ciclo di base, in modo che esse non rappresentino solamente un optional per alcuni fortunati", ha precisato il presidente del Club Rotary Palermo Montepellegrino Antonio Fundarò.