Forza la finestra di un negozio e tenta di svaligiarlo, ma arrivano i carabinieri: arrestato

Prende di mira un negozio di corso di Mille, forza una finestra ed entra ma i carabinieri lo scoprono e mandano in fumo i suoi piani. In manette è finito un 19enne di Villabate F.G., già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale e adesso arrestato per tentato furto aggravato.

I carabinieri del nucleo radiomobile, durante un servizio notturno di controllo del territorio, si sono accorti che la finestra di un negozio era aperta. Hanno costatato che gli infissi erano stati forzati scoprendo poi il giovane, ancora all’interno del negozio, che cercava di nascondersi dietro alcuni espositori di prodotti, favorito dall’oscurità.

Il 19enne, su disposizione della Procura, è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato dal gip che gli ha inflitto la pena dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.