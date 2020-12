Marijuana nell'armadio, sullo stendibiancheria e in una piccola serra: denunciato incensurato

Nella sua casa, zona corso Calatafimi, aveva realizzato una serra artigianale per la coltivazione della droga. La polizia lo ha scoperto e così per un 41enne palermitano, incensurato, è scattata la denuncia per produzione di sostanze stupefacenti. Prima ancora di accedere nell'appartamento dell'uomo, al quinto piano di una palazzina, gli agenti hanno percepito un odore forte e acre provenire dall'interno dell'immobile, che neppure le guarnizioni di gomma applicate sulla porta d'ingresso sono riuscite a contenere.

Durante la perquisizione, nell'armadio della camera da letto gli agenti hanno trovato, tra gli abiti, due piante di marijuana alte circa un metro. "ll tentativo di nasconderle - dicono dalla polizia - con ogni probabilità è avvenuto nei frangenti antecedenti l’apertura della porta". In una stanza adiacente c'era "una serra rudimentale completa di impianto di areazione e di illuminazione, strumenti per l'irrigazione e terriccio da giardinaggio". Nella stessa stanza, su uno stendibiancheria appesi a essiccare, c'erano poi svariati rami di marijuana per un peso di circa 260 grammi, e in un sacchetto in plastica circa 300 grammi di marijuana non essiccata. L'uomo, inoltre, ha spontaneamente consegnato due pezzetti di hashish per un peso di circa 5 grammi. La droga e l'attrezzatura sono stati sequestrati, mentre il 41enne è stato indagato in stato di libertà.