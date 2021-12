Paura in corso Calatafimi, cade un balcone

Paura oggi in corso Calatafimi dove un balcone pericolante si è distaccato ed è parzialmente ceduto. E' successo questa mattina intorno alle 8. Il cedimento della pavimentazione di un balcone è avvenuto all’ultimo piano di un palazzo che fa angolo con via Titina De Filippo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco - che sono intervenuti utilizzando una scala mobile - e la polizia municipale. La strada è stata chiusa e la zona è stata messa in sicurezza. I vigili hanno deciso di deviare il traffico lungo le strade secondarie.