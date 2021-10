Prima ruba degli attrezzi e poi evade dai domiciliari: 32enne arrestato due volte in 8 ore

Arrestato due volte in meno di otto ore. E' quanto accaduto a un 32enne palermitano finito in manette prima per furto aggravato e poi per evasione.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso poco prima della mezzanotte di mercoledì nel seminterrato di un palazzo nella zona di corso Calatafimi, con vari attrezzi da falegnameria e utensili rubati poco prima da un box. La refurtiva, del valore di circa 500 euro, è stata riconsegnata al legittimo proprietario, mentre per l’arrestato sono stati disposti gli domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Poche ore dopo, il 32enne è stato beccato fuori dalla propria abitazione.Sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, è stato portato davanti al gip che ha convalidato entrambi gli arresti e disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.