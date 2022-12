Protezione civile, si conclude il corso base alla Fiera del Mediterraneo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si conclude il corso base di Protezione Civile totalmente gratuito, organizzato e diretto da Gigi Chiavetta e dalla Era -European Radioamatori - di Palermo, rappresentata da Giovanni Arcuri, e indirizzato alle Associazioni di Volontariato del C.o.c. Centro Operativo Comunale del Capoluogo.



Il corso, iniziato l'11 dicembre dello scorso anno, ha riguardato numerosi moduli informativi, tra i quali si citano: "Cos'è la Protezione Civile; la psicologia d'emergenza; i rischi idraulico, idrogeologico e quello sismico; le radiocomunicazioni in emergenza, il primo soccorso, la sindrome da schiacciamento, la meteorologia di base; le Funzioni del Coc; la salvaguardia dei beni culturali in caso di calamità naturali o causati dalla mano dell'uomo".



Durante tutta l'attività informativa e formativa sono state svolte anche delle esercitazioni, l'ultima delle quali verrà effettuata sabato 3 dicembre, e che comprenderà quella su come salire e soccorrere un malcapitato sull'elicottero, effettuata all'aeroporto di Palermo-Boccadifalco.



I quasi cento partecipanti riceveranno alla Fiera del Mediterraneo l'attestato di partecipazione. In quell'occasione i docenti che hanno prestato la loro attività, in maniera gratuita, riceveranno una targa di ringraziamento per la professionalità posta a disposizione dei volontari.



Il prossimo anno verrà erogato il corso di secondo livello che prevederà, tra le altre materie, un corso di orientamento e quello di NBC, ovvero: il compito dei volontari in caso di malagugurato attacco nucleare biologico o chimico.