Addetto di sala e di cucina tra le figure più ricercate, Aproca lancia dei corsi gratuiti

Le più recenti analisi di mercato sul mondo del lavoro mostrano come, tra le figure professionali più ricercate in ambito turistico, le principali siano l'addetto alla sala e l'addetto alla cucina. Proprio al fine di fornire gli strumenti utili e le tecniche di gestione del lavoro di ristorazione e bar, l'ente di formazione Aproca ha in programma due percorsi formativi qualificanti e connessi alle richieste del mercato, finalizzati a potenziare le competenze e l’employability dei partecipanti.

Il corso per "Addetto sala e bar" è volto a formare una figura che opera, a livello esecutivo, affiancando e supportando i responsabili del processo di lavoro in sala e al bar. E' rivolto a 12 giovani disoccupati, inoccupati e lavoratori in somministrazione. Il corso, della durata di 200 ore complessive, sarà realizzato da fine settembre a fine novembre, in sessioni giornaliere di 5 ore.

Il corso di "Addetto alla cucina" fornisce gli strumenti per svolgere attività operative di ristorazione commerciale, quali l'acquisto e il controllo delle materie prime, la collaborazione e il supporto al cuoco nella preparazione di alcuni piatti, la gestione della dispensa, la cura degli ambienti, di attrezzature, macchinari e utensili di cucina, la predisposizione ed elaborazione del menù. Il corso è rivolto a 12 giovani disoccupati, inoccupati e lavoratori in somministrazione, durerà 210 ore e sarà realizzato da metà ottobre a metà dicembre, in sessioni giornaliere di 5 ore.

I vantaggi

Entrambi i corsi sono gratuiti e la loro frequenza potrà dare ai partecipanti la possibilità di accedere a percorsi professionalizzanti all'interno di aziende del settore. Entrambi i corsi consentono di ottenere, frequentando almeno il 70% delle ore previste, un attestato di frequenza e il rilascio dell'attestato Haccp. Iscrivendosi ad uno dei corsi, si otterrà, inoltre, una licenza e-learning per accedere a un corso di lingua inglese base, intermedio o avanzato a seconda del livello di ciascun partecipante. I corsi si svolgeranno a Palermo, presso la sede di Aproca in via Marchese di Villabianca 70. Per saperne di più visitare il sito di Aproca. Per utleriori informazioni www.enteaproca.it | info@enteaproca.it | 091. 6256156