Educazione stradale, i vigili salgono in cattedra: ripartono i corsi nelle scuole 

I vigili tornano nelle scuole per parlare di educazione stradale. Presentato stamani, nell’ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi, il calendario della 57esima edizione dei corsi che quest'anno saranno implementati con nozioni sul rispetto dell’ambiente e del decoro e sul delicato tema del cyberbullismo, si svolgeranno durante l’anno scolastico, negli istituti cittadini ubicati in tutto il territorio cittadino.

Presenti, tra gli altri, il vicesindaco con delega alla Polizia municipale, Fabio Giambrone, l’assessore alla Scuola, Giovanna Marano, il comandante della polizia municipale Vincenzo Messina, il procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni, Claudia Caramanna - nominata madrina dei corsi di educazione stradale – oltre a numerose autorità civili e militari.

L'elenco delle scuole che li ospiteranno

Liceo classico “G.Meli” (via Salvatore Aldisio), D.D. “Nazario Sauro” (viale Amedeo D’Aosta), ICS “Florio- San Lorenzo” (via Filippo Di Giovanni), I.S. Alberghiero “Paolo Borsellino” (Piazza Bellissima, Pallavicino), Educandato Statale “Maria Adelaide” (Corso Calatafimi), SMS “Raimondo Franchetti” (viale Amedeo D’Aosta), D.D. “Monti Iblei” (via Monte San Calogero), ICS “Luigi Capuana”(via del Fervore), ICS “Rita Levi Montalcini” (Piazza San Paolo, Borgo Nuovo), ICS “Manzoni – Impastato” (via Filippo Parlatore), ICS “Maneri, Ingrassia, Don Milani” (passaggio dei Picciotti, Settecannoli), ICS “Uditore Setti Carraro” (via Tiepolo), Istituto Nautico “Gioeni Trabia” (corso Vittorio Emanuele), ICS “Giuliana Saladino” (via Barisano da Trani, quartiere Cruillas-CEP), D.D. “Nicolò Garzilli” (via Isonzo), SMS “Antonio Gramsci” (via Giuseppe Arcoleo), ICS “Alberico Gentili” (via Francesco Lo Jacono).