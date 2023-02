Corse sovraffollate nella tratta Punta Raisi-Palermo, odg di Schillaci (M5s): "Più treni ad inizio mattinata"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Corse sovraffollare nella tratta ferroviaria Aeroporto Punta Raisi- Palermo, specie nella fascia mattutina tra le sette e le nove ed in periodo estivo, con il corollario di numerose proteste degli utenti che usano il treno per raggiungere il posto di lavoro. Per sopperire a queste inefficienze la deputata M5S, Roberta Schillaci, ha presentato oggi a sala d’Ercole un ordine del giorno per impegnare il governo Schifani ad aumentare il numero di treni in queste fasce orarie. “L’aumento del numero dei treni – dice Roberta Schillaci -oltre a migliorare la qualità della vita di residenti, pendolari e studenti, genererebbe un impatto sicuramente positivo anche sul traffico veicolare, e di conseguenza sull’ambiente, dal momento che sarebbero in parecchi i cittadini a rinunciare all’uso dell’auto per raggiungere il posto di lavoro”.