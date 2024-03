C'è la corsa del Rotary, prima domenica di primavera con diverse strade chiuse in centro

Prima domenica di primavera con diverse strade del centro chiuse e modifiche al percorso dei bus. E' quanto previsto da un'ordinanza dell'ufficio Mobilità del Comune emessa per consentire la seconda edizione del giro podistico Trofeo Legalità Rotary, organizzata dall'Asd Sicilia Running Team insieme ai Rotary Club locali.

Le strade chiuse

Le chiusure scatteranno dalle 8 alle 13. Sotto l'elenco delle strade coinvolte e tutti i provvedimenti previsti per ognuna.

via Libertà: carreggiata centrale del tratto compreso tra le piazze Francesco Crispi/Mordini sino a via Turati/piazza Castelnuovo. Sulla corsia laterale di via Libertà, lato valle, i mezzi che vi transitano avranno l’obbligo di svoltare a destra per via Manin; sulla corsia laterale di monte, i mezzi che vi transitano avranno l’obbligo di svoltare a destra per via XII Gennaio. Chiusa anche la corsia laterale direzione piazza Crispi, del tratto compreso tra la via Manin e la stessa piazza Crispi.

Piazza Francesco Crispi: metà carreggiata, del tratto compreso tra piazza Crispi e via Libertà direzione piazza Mordini consentendo l’attraversamento; chiusura al transito veicolare dell'intera carreggiata del tratto compreso tra via Libertà e lvia Simone Corleo con zona rimozione anche attorno alla statua.

Piazza Mordini: i mezzi provenienti dalla via La Farina avranno l'obbligo di svolta a destra per la corsia laterale di via Libertà.

Via Pietro Valdo Panascia: tratto compreso tra la via Emerico Amari e la via Turati – istituzione della zona rimozione coatta ambo i lati con chiusura al transito veicolare.

Via Turati: tratto compreso tra la via Isidoro La Lumia (esclusa) e via Libertà – chiusura al transito veicolare ai mezzi provenienti dal corso Domenico Scinà dovranno svoltare a destra per via La Lumia.

Piazza Castelnuovo: tratto compreso tra la via Dante e la via Paternostro; istituzione della zona rimozione in ambo i lati; sospensione momentanea dell'area di sosta per i taxi; sulla strada retrostante il Palchetto della Musica, sul prolungamento della via XX Settembre chiusura al transito veicolare con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati.

Via Guarino Amella: chiusura al transito veicolare dell'intero tratto.

Via Folengo: chiusura al transito veicolare dell'intero tratto.

Via Dante: chiusura totale nel tratto compreso tra via Nicolò Garzilli e piazza Castelnuovo. I mezzi provenienti dalla Via Nicolò Garzilli avranno l’obbligo di risalire da via Dante con direzione piazza Principe di Camporeale.

Piazza Verdi: tratto compreso tra la via Favara e la via Donizetti in ambo i lati anche nella parte perimetrale al Teatro Massimo: istituzione della zona rimozione con rimozione coatta.

Gli attraversamenti e i divieti anche per le bici

IL transito negli attraversamenti sarà consentito solo dopo il passaggio dei partecipanti e sarà regolamentato con la presenza di personale abilitato a cura e spese dell’organizzazione della corsa, nelle vie: Archimede, Siracusa, Mariano Stabile, Narciso Cozzo/Sperlinga, Cavour. Durante lo svolgimento della manifestazione, sarà posto inoltre il divieto di transito ai cicli e velocipedi all’interno dell’area oggetto dello svolgimento della stessa e nelle piste ciclabili esistenti lungo il percorso. Il sopracitato circuito sarà transennato a cura dell'organizzazione.

Le modifiche al percorso dei bus

Per quanto riguarda i mezzi Amat in circolazione nella zona della gara, questi i provvedimenti decisi: "La linea 101 - si legge nell'ordinanza - dovrà abbandonare la tratta dell'intera via Libertà in direzione stadio, mentre in direzione stazione centrale la stessa via Libertà sarà percorsa fino all'incrocio di via Notarbartolo. La linea 102 abbandonerà, sia in andata che ritorno, via Libertà e l'intera via Roma. La linea 806 proveniente da Mondello - prosegue l'ordinanza - essendo precluso l'accesso al capolinea di piazza Francesco Crispi, abbandonerà la via Libertà, nel percorso di andata, all'incrocio con via Duca della Verdura e per tutta la tratta di ritorno. La linea 812 per il santuario di Monte Pellegrino, sarà arretrata a piazzetta della Pace. La navetta gratuita Centro Storico, non sarà esercitata". L'Amat fornirà eventuali e ulteriori variazioni sulle linee che saranno comunicate sul sito aziendale nella sezione "ultime notizie". Qui l'ordinanza completa.