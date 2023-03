VIDEO | Corsa clandestina di pony all'Albergheria, driver sul calesse si schianta contro un'auto

Le immagini, pubblicate su Instagram dalla pagina Sicilia Vhs, mostrano una gara avvenuta in via Mongitore. Secondo alcune indiscrezioni l'animale sarebbe morto. Indagini in corso

La corsa in mezzo al traffico all'Albergheria, poi lo schianto contro un'auto del calesse trainato da un pony. Questo si vede nel video postato su Instagram di una gara clandestina che si è svolta di sera in via Mongitore. Difficile stabilire con certezza quando si sia svolta la sfida. Le immagini, pubblicate questa mattina dal canale "Sicilia Vhs", mostrano una competizione tra due driver a bordo dei rispettivi calessi.

A un certo punto l'imprevisto. Dopo un centinaio di metri infatti uno dei due guidatori non è riuscito a rallentare né a scansare un'auto che lo precedeva. Uno scontro violentissimo dopo il quale il driver è volato in aria. Tra i commenti c'è qualcuno che sostiene che l'animale sia morto, ma anche in questo caso è difficile trovare conferme perché non risultano interventi da parte delle forze dell'ordine.

Gli investigatori, appresa l'esistenza del video, hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei due sfidanti e dei tanti che, a bordo di scooter, hanno seguito la folle corsa.