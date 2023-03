La gara clandestina con i pony in via Mongitore, denunciati altri quattro partecipanti

Altre quattro persone denunciate per la corsa clandestina di qualche giorno fa in via Mongitore, culminata con lo schianto di uno dei calessi contro un'auto. Se i carabinieri hanno individuato a Ballarò uno dei pony che sarebbe stato utilizzato durante la gara non autorizzata, filmata e diventata virale sui social, e, oltre a denunciare il proprietario, un ventotenne, hanno sequetsrato l'animale, la squadra mobile ha individuato altri partecipanti.

Proprio grazie al video diffuso in rete, i poliziotti sono riusciti infatti ad individuare un giovane e anche a risalire alle targhe degli scooter presenti in via Mongitore assieme ai calessi. Così sono stati identificati, quindi, altri quattro partecipanti alla corsa, tutti denunciati per maltrattamento di animale e competizione non autorizzata.